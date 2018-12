Ein stark betrunkener 59-Jähirger zertrümmerte in einem Bahnhof Tische und drohte einem Mann, ihn umzubringen.

© KLZ/Weichselbraun

Ein 59-jähriger deutscher Staatsangehöriger, laut Polizei mit unstetem Aufenthalt, bedrohte am Sonntag gegen 14 Uhr in stark alkoholisiertem Zustand einen 49-jährigen deutschen Urlauber im Bereich des Bahnhofes Mallnitz mehrmals mit dem Umbringen. Schon zuvor zertrümmerte der 59-Jährige im Warteraum des Bahnhofes Mallnitz einen Tisch, mehrere Teller und Kerzen beschädigte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde er festgenommen und nach der Einvernahme auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.