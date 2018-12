Facebook

Eine der kleinsten, aber bei der Suche ganz groß, ist Schnauzerhündin Tinkerbell, dahinter Angelika Huber © HELMUTH WEICHSELBRAUN

"Arthur hat gefunden!“, das ist lautstark über das gesamte Areal des ehemaligen Hallenbads in Spittal zu hören. Das „Opfer“ ist beeindruckt. „Die Hunde sind so trainiert, dass sie eine gefundene Person mit Bellen melden, aber diese nicht berühren“, erklärt Hundeführer Dieter Berger von der Österreichischen Rettungshundebrigade Villach. Die Staffel ist in Spittal zu Gast, um in einem ungewohnten und schwierigen Gelände die Vermisstensuche zu trainieren. Normalerweise übt die Staffel, unter der Leitung von Kirsten Krassnitzer in einem ebenfalls stillgelegten Bad, dem Villacher Zillerbad. „Unseren Trainingsplatz richten wir gerade neu ein. Die Geräte entsprechen nicht mehr den modernen Anforderungen“, sagt Krassnitzer.

Zweimal pro Woche wird trainiert

Berti Hassler, Staffelführerin der Staffel Drautal kennt die Vorteile, auch immer wieder andere Trainingsgebiete zu nutzen. „Die Hunde der Rettungsbrigade sind top ausgebildet. Sie werden alle 15 Monate von externen Richtern geprüft“, erzählt sie. Da ist das Training zwei Mal in der Woche Pflicht. Jeder Hund kann grundsätzlich zum Rettungshund ausgebildet werden. Kleine, Große, Rassehunde und Mischlinge stehen in Kärnten mit ihren Hundeführern rund um die Uhr bereit. „In diesem Jahr gab es wirklich einige Einsätze“, bestätigt Hassler.

Das teils verwüstete Hallenbad Spittal war eine Herausforderung als Suchgebiet für die Rettungshundebrigade Villach Foto © Weichselbraun

Die Rettungshundebrigade ist eine ehrenamtliche Einsatzorganisation und wird von der Polizei beziehungsweise von der Landesalarmzentrale (LAWZ) alarmiert. Die Hunde werden ab dem Welpenalter ausgebildet. Das dauert zirka zwei Jahre. Es gibt auch Spezialisierungen für Trümmer-, Wasser- oder Lawinensuche. „Besonders wichtig sind aber auch unsere Helfer, sie führen selbst keinen Hund. Im Einsatz sind sie unsere Einsatzleiter und Gruppenkommandanten. Bei der Ausbildung die zu Suchenden“, so Krassnitzer. Helfer David, Capo und Hundeführer Bernhard Weitschacher Foto © Weichselbraun

Sie haben – ebenfalls wie die Hundeführer – eigene Ausbildungen. „Es ist zeitaufwendig, das muss man sagen. Aber wir können auch viel bewirken. Auch, wenn die Einsätze manchmal schwierig sind. Es ist ein schönes Gefühl, helfen zu können“, sagen die Hundeführer. Die Rettungshundebrigade ist stets auf der Suche nach engagierten Menschen, die sich ehrenamtlich mit und ohne Hund einbringen möchten. Wer Interesse hat, kann sich einfach bei den Staffelführern in der Region melden.



Rettungshundebrigade Mitmachen. Nicht nur die Staffel Drautal und Villach suchen Helfer und engagierte Hundeführer. Infos zu den einzelnen Staffeln finden sich im Internet unter www.oerhb.at.

Spenden. Die ehrenamtliche Brigade und die einzelnen Staffeln sind auf Spenden angewiesen. In Villach werden gerade neue Trainingsgeräte benötigt.

