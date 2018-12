Kerstin Wirnsberger lag nach einer Meningokokken-Infektion sechs Tage im künstlichen Tiefschlaf. Die Neunjährige ist jetzt wieder zuhause in Eisentratten.

Viele Plüschtiere bekam Kerstin während ihres Krankenhaus-Aufenthaltes geschenkt © WILLI PLESCHBERGER

In eine warme Decke eingekuschelt, schaut sich Kerstin Wirnsberger das reich bebilderte Buch „Tiere für clevere Kids“ ganz genau an. „Das haben mir Freunde meines Papas geschenkt als ich im Krankenhaus war. Ich lese jeden Tag darin“, sagt die Neunjährige. Dass sie wenige Wochen, nachdem bei ihr eine Meningokokken B-Infektion diagnostiziert wurde, wieder zu Hause in Eisentratten sein würde, hätten sich die Ärzte, die sie im Landeskrankenhaus Salzburg tagelang intensivmedizinisch behandelt hatten, nicht gedacht.

