Es haben sich viele Stocksport-Teams gefunden, sodass der internationale Alpenpokal am Weißensee planmäßig über die Bühne geht. Die Anmeldefrist wurde bis 11. Jänner verlängert.

Der Alpenpokal geht in die nächste Runde © KK/Stefan Valthe, Weissensee Information

"Der internationale Alpenpokal am Weißensee wird wie ausgeschrieben stattfinden, wir haben knapp 30 Teams am Start und werden die Anmeldefrist noch verlängern", sagt Christopher Puntigam von der Weißensee Information. Ende November war es noch ungewiss, ob der Eisttockturnier über die Bühne geht, da sich erst rund zehn Mannschaften angemeldet hatten. Erst kurzfristig haben die teilnehmenden Mannschaften ihre Teilnahme zugesagt. Daher wurde die Anmeldefrist verlängert. Wer noch dabei sein will, kann sich bis 11. Jänner melden. Das Nenngeld ist 100 Euro pro Mannschaft. Informationen gibt es unter www.weißensee.com/stocksport.

