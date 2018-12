35 Feuerwehrmänner löschten ein Auto, das aus noch unbekannter vor einem Wohnhaus in Stall zu brennen anfing. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

35 Feuerwehrmänner löschten ein brennendes Auto in Stall im Mölltal © APA/FF-WR-NEUDORF.AT

In der Gemeinde Stall brach Donnerstagmittag in einem Auto - aus unbekannter Ursache - ein Brand aus. Die Fahrzeugbesitzerin, die das Auto kurz zuvor vor dem Wohnhaus abgestellt hatte, bemerkte den Brand und versuchte bis zum Eintreffen der Feuerwehren das Feuer mit einem Handfeuerlöscher einzudämmen. 35 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Stall, Tresdorf und Rangersdorf konnten den Brand in weiterer Folge endgültig löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Am PKW entstand nach ersten Erhebungen Totalschaden, das Wohnhaus wurde zum Glück nicht beschädigt.