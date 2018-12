„Doc“ Erich Fritzer ist am Mittwoch im 102. Lebensjahr verstorben. Er war ein Arzt für Generationen und immer „up to date“.

Erich Fritzer wurde 101 Jahre alt © Katz-Logar, Adobe.Stock

Manch einer ist ein „Gott in Weiß“, ein anderer aber ist Arzt aus Berufung, Arzt aus Überzeugung – ein Arzt für Generationen. Genau so war Erich Fritzer. Der Bleiburger war über 70 Jahre in seiner Heimatgemeinde als Arzt tätig, war damit längstdienender Arzt Österreichs, er ordinierte noch vor wenigen Jahren. Fritzer wurde von vielen liebevoll „Doc“ genannt und betreute oftmals eine Familie – von der Großmutter bis zum Urenkel. Am Mittwoch verstarb er in seinem 102. Lebensjahr.

