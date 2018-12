Facebook

Heute bleibt es noch kalt © Michaela Viertler

Wir bekommen es allmählich mit einer starken Westströmung in der Höhe zu tun, bei der wir sehr langsam auf die milde Seite des Wetters gelangen. Dabei hat es die Sonne nur vorübergehend etwas leichter. Tagsüber ziehen nämlich wiederholt dichtere Wolkenfelder über den Himmel, welche die Sonne in den Hintergrund drängen. Meist bleibt es gänzlich trocken. Einzig in den Tauernregionen kann später am Tag eventuell etwas Niederschlag in Form von Schneeregen auftreten.