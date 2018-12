Facebook

Die Lendorfer Schuhplattler laden zum Stefanikränzchen © KK/HOHENBERGER

Stefanikränzchen

Die Lendorfer Schuhplattlergruppe veranstaltet am Mittwoch, den 26. Dezember, mit Beginn um 20.30 Uhr im Kultursaal in Lendorf, das traditionelle Stefanikränzchen. Für Musik und gute Stimmung sorgt die Gruppe "Stoff Power & more" Der Eintritt beträgt im Vorverkauf 5 Euro und an der Abendkassa 7 Euro.

Weihnachtssingen

Am Mittwoch, den 26. Dezember findet, um 19.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche Hermagor, ein Weihnachtssingen mit dem Vokalkreis Karnia, unter der Leitung von Hans Hohenwarter, statt. Das Konzert wird von der Bläsergruppe der Trachtenkapelle Wulfenia umrahmt. Eintritt sind freiwillige Spenden.

Stefanikonzert

Die Trachtenkapelle Großkirchheim, lädt am Donnerstag, den 27. Dezember, um 20 Uhr, in die "Alte Schmelz" zu einem Stefanikonzert. Unter der Leitung von Kapellmeister Christian Kramser sind weihnachtliche Weisen, aber auch schwungvolle Musik zu hören. Als Gäste treten "Die Vielfältigen" auf. Eintritt sind freiwillige Spenden.

