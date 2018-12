Facebook

Die FF Spittal musste den Mann aus dem Auto bergen © FF Spittal

Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr in der Früh wurde die Feuerwehr Spittal zu einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet gerufen. Ein 21-jähriger Lenker aus Lieserbrücke war mit seinem Audi kurz nach der Unterführung in der Ponauerstraße Richtung stadteinwärts gegen eine massive Zaunsäule und einen Lichtmasten geprallt.