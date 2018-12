Facebook

Am Dienstag um 14.15 Uhr schnitt ein bisher unbekannter Täter direkt neben der Katschberg Bundesstraße (B 99) auf einem Freizeitgelände in der Gemeinde Trebesing eine Föhre in der Höhe von sechs bis sieben Metern um. Im Anschluss schnitt der Täter den Wipfel zur offensichtlichen Verwendung als Christbaum ab und nahm diesen mit. Der Unbekannte fuhr daraufhin mit einem schwarzen SUV in Richtung Gmünd. Den Baum hatte er im Kofferraum, die Heckklappe ließ er offen. Den Rest des Baumes ließ er einfach auf der Straße liegen.