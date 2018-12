Basketballerinnen des BRG Spittal lieferten eine tolle Leistung ab und mussten sich im Bundesfinale in Oberwart nur einer Mannschaft geschlagen geben.

Die Basketballerinnen vom BRG Spittal haben Grund zum Jubeln © KK/BRG

In einem spannenden Finale um den Basketball-Bundestitel mussten sich die Schülerinnen des BRG Spittal in Oberwart nur um vier Punkte einer Mannschaft aus der Steiermarkt geschlagen geben. Doch der Jubel über den Vizemeistertitel - wie bereits vor vier Jahren in der Unterstufe - war dennoch groß.