Gemeinderat Hermagor beschloss Überführung an Stadteinfahrt. Bahnkreuzungen werden aufgelöst. Verkehrserhebung in Tröpolach.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das neue Wulfenium wird links vom Rathaus entstehen und bis auf den Platz vorgezogen © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Große Verkehrslösungen standen im Gemeinderat Hermagor am Dienstag auf der Tagesordnung. Verkehrsreferent Hannes Burgstaller (ÖVP) informierte die Gemeinderäte über die Großprojekte mit den ÖBB. Karl Hohenberger (ÖBB Infrastruktur) erläuterte Details: Von den elf Eisenbahnkreuzungen im Stadtgebiet sollen – in Folge der gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheit-Überprüfung – möglichst viele aufgelöst werden. Park & Ride-Anlagen werden an den Haltestellen installiert. Der Bahnhof Hermagor soll zum zentralen Umsteigeknoten von Auto, Bus, Fahrrad auf Bahn und umgekehrt werden. Dafür wird ein Gleis entfernt und der Parkbereich erweitert. Die viel diskutierte Bahnüberführung in Richtung Burgermoos ist auf Schiene. Im Ausschuss wurde über Varianten – auch mit dem Verein „Gemeinsam für Hermagor“ – diskutiert. Der Standort an der Stadteinfahrt bleibt, bis Ende 2020 soll sie fertig sein. Es soll eine Bürgerinformation geben. 4,6 Millionen Euro investieren die ÖBB. Mehrkosten, die durch weitere Wünsche der Gemeinde entstehen, wie eine Abbiegung ins Burgermoos, übernimmt die Gemeinde.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.