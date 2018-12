Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sonne lacht noch einmal zwischen den Wolken durch © Viertler

Zunächst überwiegen ganz klar die Wolken. Etwaiger Schneefall zu Beginn des Tages ist allerdings kaum der Rede wert. Im Verlauf des Tages sollte es zu nennenswerteren Auflockerungen kommen. Vor allem über Mittag hin und am Nachmittag zeigen sich doch vermehrt Wolkenlücken und Sonnenfenster. "Machen Sie am Nachmittag beispielsweise einen Stadtbummel und kaufen Sie dabei gleich die letzten Weihnachtsgeschenke ein", rät der Wetterfachmann Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Oben auf den Bergen wird es dabei von der Tendenz her eher kälter, in den Tal- und Beckenlagen eher eine Spur milder. Im Raum Weissensee/Gatschach hat es am Nachmittag maximal rund 0 oder +1 Grad.