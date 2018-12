Um die Wartezeit auf das Christkind für Kinder etwas erträglicher zu machen, kann man in Spittal ein Weihnachtsmusical mit den Kids forever besuchen, im Spittaler Weihnachtsdorf noch ein paar Runden drehen oder aber am Katschberg bei einer stimmungsvollen Feier dabei sein.

Die Kids forever wollen ihre Besucher auf Weihnachten einstimmen © kk/KIDS FOREVER, Archiv

Lisas Weihnachtsfreude

Bereits zum zwölften Mal heißt es heuer am Heiligen Abend in Spittal wieder "Mit Kindern Weihnachten feiern". Die Kids forever haben ein Weihnachtsmusical unter dem Titel "Lisas Weihnachtsfreude" einstudiert. Am Montag, den 24. Dezember kann man sich, um 11 Uhr und um 14 Uhr, im Stadtsaal in der Lutherstraße von der Weihnachtsfreude der Kinder anstecken lassen.

Bergweihnacht am Katschberg

Eine stimmungsvolle Weihnachtsfeier mit musikalischer Umrahmung findet am Montag, den 24. Dezember, von 16 bis 17 Uhr, am Dorfplatz vor dem Tourismusbüro am Katschberg statt.

Spittaler Weihnachtsdorf

Im Spittaler Weihnachtsdorf im Stadtpark kann man am Montag, den 24. Dezember noch von 10 bis 14 Uhr beim Ausklang des Weihnachtsdorfes dabei sein.