Barbara Kreiner (Buchhandlung Nest) freut sich über „Die Knorksels“ von Christine Hörbst © Camilla Kleinsasser

Familie Knorksel wohnt in Gemeinschaft mit vielen verschiedenen Tieren in einer uralten Eiche mitten im Wald und da erlebt man allerhand. Die Geschichte rund um die lustigen Waldwichtel stammt aus der Feder der Seebodenerin Christine Hörbst und bringt nun in Buchform Spaß und Lesestoff für Kinder ab dem Volksschulalter.

