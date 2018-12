Frostig!Plusgrade sind heute eher unwahrscheinlich

So wird heute das Wetter in Oberkärnten!

Die Feuerinsel "Kap 4613" im Millstätter See © Rie-Press

Zunehmende Bewölkung, kalt. Vom Südwesten ziehen auch abseits des Nebels wieder vermehrt Wolkenfelder auf und die Sonne wird so immer öfter in den Hintergrund gedrängt. Es bleibt tagsüber weitgehend trocken. Wenig auffallend sind die Temperaturen, welche sich ziemlich genau an die jahreszeitlichen Normalwerte halten. Es bleibt kalt und frostig. "Beim Besuch des Weihnachtsmarktes soll man sich warm anziehen", lautet daher das Motto, um den Glühwein genießen zu können. Das Mallnitztal ist einmal mehr ein richtiger Kältepol. Auch im Drautal sind Plusgrade unwahrscheinlich. In der Nacht zum Donnerstag beginnt es örtlich eventuell ganz leicht zu flocken.