Voll motiviert sind die Schüler bei den Proben dabei © Hans Guggenberger

Man möchte meinen, dass ein Pädagoge nach 40 Unterrichtsjahren in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Doch für den gebürtigen Gailtaler Hubert Waldner trifft das nicht zu. Er ist seit Juni 2018 in Pension und lebt mit seiner Familie wieder im Gailtal. Er war als Lehrer in einem der größten Gymnasien Österreichs in Wien erfolgreich tätig. Als Musiker ist er nach wie vor sehr aktiv. So konnte ihn seine Gattin Delia, die seit September 2018 am Bildungszentrum Lesachtal als Lehrerin unterrichtet, überreden, mit der dritten und vierten Klasse Volksschule in St. Lorenzen ein Musikprojekt zu gestalten und dieses vor Weihnachten im Rahmen eines öffentlichen Schulkonzerts aufzuführen.