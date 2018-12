Facebook

Ein klares Ja zum kleinen Skigebiet: Georg Hubmann vor dem neuen Speicherteich © Salcher

Immer ein Ski nach dem anderen auf die Hohenwarter Höhe, wurde in den 1930er Jahren in Weißbriach gebrettelt. Und schon bevor es Lifte gab, waren die Skiläufer des SV Weißensee und SV Weißbriach ehrgeizig: Die ersten Skibewerbe, die Latschenrennen, waren legendär. Die Siege blieben stets in der Region. 1963 kamen die ersten Schlepplifte, 1987 entstand durch die Bergbahnen Nassfeld Pramollo AG das heutige Skigebiet und es wurde zu einer kleinen, aber feinen Kaderschmiede. Immerhin zwölf Kaderläufer stellt der SV Weißbriach bis heute. Berühmt sind vor allem Bernhard Flaschberger, Weltklasseläufer Werner Franz und ganz aktuell Weltcupsieger Max Franz.

