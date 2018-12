Kärnten Camping Brunner zählt zu schönsten Wintercamping-Plätzen

Wintercamping liegt im Trend und findet immer mehr Anhänger. Die 11 attraktivsten Campingplätze für Winterurlauber befinden sich in Österreich, Deutschland und Südtirol. Und einer davon ist in Kärnten.

Camping Brunner am Millstätter See zählt zu den 11 schönsten Campingplätzen der Alpenregion © Camping.info

Laut Statistik Austria verbuchten im Winter 2017/2018 (November bis April) die Campingplatzbetreiber 760.809 Nächtigungen. Das entspricht einem Zuwachs von 12 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. Besonders gut lässt es sich im Winter auch am Millstätter See bei Camping Brunner campen. Das Campingportal Camping.info hat sich auf die Suche nach den attraktivsten Wintercampingplätzen der Alpenregion gemacht. 11 sind es insgesamt, und sie finden sich in Österreich, Deutschland und Südtirol.