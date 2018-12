Facebook

Er war einer der Grandseigneurs der Kärntner Rechtsanwälte: Hannes Hammerschmidt, Rechtsanwalt in Ruhe, verstarb am 13. Dezember im 75. Lebensjahr nach schwerer Krankheit. Die Berufswahl des promovierten Juristen war vorgezeichnet, schon sein Vater war Jurist und als Richter am Bezirksgericht Spittal tätig.Seit 1. März 1974 war der gebürtige Spittaler Hannes Hammerschmidt als Rechtsanwalt tätig, mit 31. Dezember 2013 trat er in den Ruhestand. Er war Mitglied des Disziplinarrates, Ausschussmitglied in der Plenarversammlung und seit 2006 bis zu seinem Pensionsantritt, Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer für Kärnten. Hannes Hammerschmidt, Rechtsanwalt in Ruhe, verstarb im 75. Lebenjahr Foto © Rie-Press

„Er hat wie kaum ein anderer die Werte unseres Standes – Unabhängigkeit, Verschwiegenheit und Freiheit von Interessenskollisionen – vertreten.“ Mit diesen Worten würdigte Gernot Murko, Präsident der Rechtsanwaltskammer, in einem Nachruf die Verdienste von Hammerschmidt, der auch Träger des goldenen Ehrenzeichens der Republik Österreich war. Am Dienstag, 18. Dezember, wird Hannes Hammerschmidt, der in Millstatt lebte, von der Aussegnungshalle am Stadtfriedhof in Spittal zu seiner letzten Ruhestätte geleitet (14 Uhr).