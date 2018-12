Spittal/Drau, Bruck/Leitha Kärntner bei Unfall in Niederösterreich schwer verletzt

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Fuchs

Wie jetzt bekannt wurde, wurde ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau am Sonntag in Niederösterreich in einen Unfall verwickelt. Der Kärntner war in Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) zu Fuß unterwegs als er von einem Fahrzeug erfasst wurde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Landesklinikum nach Baden eingeliefert.