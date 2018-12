Drei Personen verhaftet Cobra stellte Einbrecherbande auf Tauernautobahn

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Sujetfoto) © APA/Jaeger

Laut ersten Informationen gab es Montagfrüh einen Großeinsatz der Polizei im Bereich Spittal/Drau. Dem Vernehmen nach wurden dort drei mutmaßliche Täter einer ausländischen Einbrecherbande verhaftet. Auf deren Konto soll eine Serie von Trafikeinbrüchen im Burgenland und der Steiermark gehen. In der Nacht auf Montag hatten die Täter schließlich auch in Kärnten zugeschlagen, sie brachen in eine Trafik im Bezirk Villach-Land ein. Eine Alarmfahndung wurde eingeleitet. Die Observationsgruppe der Cobra-Süd stoppte schließlich im Bereich des Wolfsbergtunnels ein Fluchtfahrzeug. Weitere Täter sollen noch auf der Flucht sein.