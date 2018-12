Im August wurde in einem Steinbruch in Irschen ein Kettenbagger unbefugt in Betrieb genommen und diesen und eine Maschine schwer beschädigt. jetzt hat die Polizei vier junge Osttiroler als Täter ausgeforscht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei forschte vier Osttiroler als mutmaßliche Täter aus (Symbolfoto) © APA/Gindl

In einem Steinbruch in der Oberkärntner Gemeinde Irschen richteten im August damals unbekannte Täter schweren Schaden an. Sie nahmen einen Kettenbagger in Betrieb und beschädigten damit einen so genannten Backenbrecher. Diese Steinzerkleinerungsmaschine wurde ebenso schwer beschädigt wie der Bagger selbst. Der Schaden betrug mehrere zehntausend Euro. Seither fahndete die Polizei nach den Tätern.