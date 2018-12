Immer mehr Fälle Wieder ging Kärntner Internet-Betrügern auf den Leim

Facebook

Erneut ist ein Kärntner Opfer von Computer-Hackern geworden. Wie erst jetzt bekannt wurde, bekam ein 70-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau am 10. Dezember einen Telefonanruf von einem angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Der Unbekannte gab an, dass der PC des Opfers gehackt worden wäre. Er müsse ein Fernwartungsprogramm installieren, was er auch über dessen Anleitung durchführte. Danach forderte der unbekannte Anrufer noch die Kreditkartendaten samt TAN des Opfers, um „Kontrollüberweisungen“ durchzuführen. Auch dieser Aufforderung kam der Geschädigte nach. Der Unbekannte tätigte dann zwei Überweisungen in Höhe von rund 550 Euro. Erst danach wurde das Opfer misstrauisch und brach das Telefonat ab.