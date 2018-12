Facebook

Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand © LPD Kärnten

Glimpflich endete ein Unfall mit einem Schulbus Freitagnachmittag in Oberdrauburg. Ein 45-jähriger Lenker war mit dem Fahrzeug, das mit fünf Schülern besetzt war, auf einer Gemeindestraße unterwegs. In einer Kurve musste er anhalten, da ihm ein anderes Fahrzeug entgegenkam. Dabei geriet der Schülerbus rückwärts auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und stürzte über eine circa acht Meter hohe Böschung in einen Wald. Dort kam der Bus auf dem Dach liegend zum Stillstand. Eine Baumgruppe verhinderte laut Polizei das weitere Abstürzen des Fahrzeuges. "Die Insassen hatten großes Glück", sagt ein Polizist.

Der Lenker und alle fünf Schüler konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Eine 13-jährige Insassin aus der Gemeinde Oberdrauburg erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die übrigen Schüler und der Lenker wurden zu einer Kontrolluntersuchung ebenfalls in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht, blieben aber unverletzt.