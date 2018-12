Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schülerinnen musizierten für guten Zweck © KK/Gritzner-Schlug

Eine besondere Spendenaktion haben sich Schülerinnen der Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) in Kärnten einfallen lassen: Um Geld für die Jugendwohngemeinschaft der Diakonie de La Tour in Hermagor zu sammeln, verwandelten sich die angehenden Kindergartenpädagoginnen trotz klirrender Kälte in Straßenmusikerinnen. Über zwei Stunden musizierten sie mit Lehrerin Elisabeth Gritzner-Schlug.Und das am Samstag, 8. Dezember - einem Tag. Sie stellten sich auf den Alten Platz in Klagenfurt und begeisterten mit ihren Darbietungen die Passanten. Über 800 Euro lagen schließlich im Gitarrenkoffer der jungen Musikerinnen. Sie bereiten so den Jugendlichen des Gailtaler Wohnheims eine Weihnachtsfreude Hut ab vor diesem außergewöhnlichen Engagement!