Das Verkehrsleitsystem auf der A10 zwischen Villach und Spittal ist derzeit abgeschaltet © KLZ/Holzfeind

Die Bilder des Sitzstreiks gegen Tempo 160 auf der Tauernautobahn (A10) bei Paternion aus dem Jahr 2006 sind vielen noch in Erinnerung. Die Testphase des Verkehrsministeriums unter dem damaligen Ministers Hubert Gorbach (BZÖ) dauerte aber nicht lange und wurde nach nur zwei Monaten still und leise eingestellt. Nach zwölf Jahren nimmt die Diskussion aber wieder Fahrt auf. Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) testet derzeit auf der Westautobahn (A1) Tempo 140, auch Teststrecken in Kärnten lässt er derzeit prüfen.

