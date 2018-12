Facebook

"Die Kaffeehäuser suchen verkrampft nach Nachmietern, die Volksschulen wurden zusammengelegt. Millstatt ist ein sterbender Ort. Wir müssen Platz für Familien schaffen“, sagte Bürgermeister Johann Schuster (SPÖ) bei der Gemeinderatssitzung in Millstatt. Auf der Tagesordnung stand die Umwidmung in Bauland von rund 5800 Quadratmeter Privatgrund. Das sogenannte Wohnareal „Silbernagl/Dombra“ in der Ortschaft Großdombra soll Wohnraum für rund 13 Familien schaffen und an das dort bestehende Siedlungsgebiet anschließen. „Man sieht den See vom Grundstück aus nicht, das schützt in diesem Fall vor Spekulationsgeschäften“, so Schuster weiter. Ein Thema, mit dem man in Millstatt zu kämpfen hat, denn unbebautes Bauland sei zwar da, jedoch am Markt nicht verfügbar. Um weiteren Spekulationen Einhalt zu gebieten, wird eine Bebauungsverpflichtung in diesem Bebauungsplan verankert, und zwar binnen fünf Jahren ab Grundstückskauf.

