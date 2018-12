Facebook

Markus Lunner, Walter Eder, Hans Stöger, Obmann Wolfgang Maier, Haribert Isepp, Gerald Unterwaditzer © KK/ISEPP

Entstanden aus der Landjugendmeisterschaft, fanden 1989 unter Obmann Robert Egger (Kolbnitz) mit sieben Mannschaften die ersten Bewerbe in der Oberkärntner Kegelmeisterschaft statt. In der Ära des nachfolgenden Obmanns Alois Wolliger (Kolbnitz) wurde im Jahre 1992 der Oberkärntner Kegelverband gegründet. Fünf Jahre später übernahm Herbert Tscharre (Lieserbrücke) die Verbandsleitung, unter der über 200 Damen und Herren den Kegelsport in 28 Vereinen ausübten.

Nach 21 Jahren aktiver Tätigkeit, administrativ und als Ausübende auf der Kegelbahn, legten Tscharre und seine Vorstandsmitglieder in diesem Jahr die Betreuung der Kegelsportler in die Hände von Wolfgang Maier aus Spittal. Maier wurde samt seinem Team von den Mitgliedern aller derzeitigen 24 Vereine einstimmig zum neuen Obmann des Oberkärntner Kegelverbandes gewählt.