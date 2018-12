Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit vielen Aktionen wird in das Skigebiet Nassfeld gelockt © LEOPOLD SALCHER

Im Skigebiet Nassfeld gibt es am Samstag, den 15. Dezember, ab 11 Uhr feinste DJ-Musik sowie Show-Acts bei diversen Hütten, etwa in „The WU“-Bar, KofelAlm, Schneemann, Garnitzenalm und Plattner’s Einkehr. Ab 15 Uhr beginnt auf der Tressdorfer Alm die „nice surprise“-Party. Nach einer großen Hauptverlosung, bei der es einen zweiwöchigen Skiurlaub im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen gibt, sowie Music Acts und einer Pistenbully- und Pyrotechnikshow, geht das „Nassfeld Winter Calling“ bei den After Show Partys im „The WU“ (Sonnenalpe) und in der Après-Ski Bar „Zum Alois“ (Tröpolach) in die Verlängerung. Mehr dazu:

Hermagor: Beste Schneeverhältnisse am Nassfeld