Jürgen Petz und Harald Steindl sind die „print brothers gmbh“. Sie eröffnen neues Unternehmen in Spittal.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Harald Steindl (Webdesign und Grafik) sowie Jürgen Petz (Petz Druck) starten gemeinsam durch © RIE-PRESS

Passanten ist es schon aufgefallen: Bei dem ehemaligen Raiffeisen Lagerhaus-Verkaufsgebäude in der Koschatstraße tut sich was! Zwei Kreative aus Spittal machen neuerdings gemeinsame Sache: Jürgen Petz, Eigentümer der alteingesessenen Firma Petz Druck in der Spittaler Bahnhofstraße, und Harald Steindl, Grafiker und Webdesigner aus Baldramsdorf, gründeten die „print brothers gmbh“.