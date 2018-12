Kleine Zeitung +

Wer erinnert sich noch? Als es zu Weihnachten noch schneite

Das Wetter von gestern ist gut dokumentiert: So erfährt man, dass es am Heiligen Abend zuletzt 1993 nennenswert in ganz Kärnten schneite. Aber auch, dass 1951 am Dobratsch 7,2 Meter Neuschnee fielen.