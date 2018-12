Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Weichselbraun Helmuth

Ein 56-jähriger Mann aus Spittal an der Drau wollte am Donnerstag bei einem Einfamilienhaus in Liesing in der Gemeinde Lesachtal eine Weihnachtslichterkette anbringen.