Spittal Politisches Geplänkel um Frauennamen

Erstmals wird in Spittal eine Brücke nach einer Frau benannt: Dem Wirken der Historikerin Therese Meyer wird so Respekt gezollt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die bisher namenlose Geh- und Radwegbrücke über die Lieser wird in „Prof.-Dr.-Therese-Meyer-Brücke“ benannt werden © Rie-Press

Einstimmig wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Spittal der Beschluss gefasst, die namenlose Holzbrücke über die Lieser in „Prof.-Dr.-Therese-Meyer-Brücke“ zu benennen. Dem Votum ging allerdings ein holpriger Weg voraus: Kurt Karpf, Historiker und Obmann des Vereins Carantana, startete bereits im Vorjahr den Versuch, das Wirken von Therese Meyer für die Nachwelt zu dokumentieren. Nachdem sich in der Stadtgemeinde nicht wirklich jemand für dieses Thema erwärmen konnte, unternahm Kurt Karpf heuer im Herbst einen neuerlichen Anlauf. Bei Stadtrat Franz Eder, Referent für Kultur, Verkehr, Raumplanung und Stadtentwicklung, fand Karpf ein offenes Ohr. Eder brachte den Vorschlag im Stadtrat ein und konnte seine Kollegen von FPÖ und Team Kärnten Spittal für den Vorschlag gewinnen. Die vier Mandatare der SPÖ stimmten allerdings dagegen. „Die SPÖ hat den Antrag gegen meinen Willen abgesetzt. Aus diesem Grund habe ich von meinem Recht Gebrauch gemacht, den Gemeinderat damit zu befassen“, sagt Eder. Und im Gemeinderat war plötzlich alles anders: Einstimmig sprachen sich alle Mandatare für die Umbenennung aus. Somit wird die im Vorjahr verstorbene Historikerin Therese Meyer, die erste Frau in Spittal sein, nach der ein Verkehrsweg benannt wird.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.