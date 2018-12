Sanierung der Straße zum Gößkarspeicher in der Gemeinde Malta wird auf 500.000 Euro geschätzt und voraussichtlich die Wandersaison 2019 beeinträchtigen.

Straße und Weg zur Gießener Hütte im Maltatal sind an fünf Stellen verschüttet © KK/Baier

Unvorstellbare Geröllmassen sind im Zuge des Unwetters Ende Oktober über die Zufahrtsstraße zu Gößkarspeicher und Gießener Hütte hereingebrochen. Der Weg ist an fünf Stellen schwer verwüstet, Furten und Straßenstücke wurden von der Wucht der Muren weggerissen.

Besonders schwer getroffen ist die Stelle beim Lahngraben: „Mit dem Material, das da heruntergekommen ist, könnte man die Fläche eines Fußballplatzes zwei Meter hoch anschütten“, schildert Otmar Baier, der über 20 Jahre Wirt der Gießener Hütte war. Nun führt Tochter Julia in vierter Generation die beliebte Hütte des Deutschen Alpenvereins (DAV), die Ausgangspunkt für Wanderungen rund um die Hochalmspitze ist. Bis zum Parkplatz Gößkarspeicher ist die derzeit gesperrte Straße öffentlich befahrbar. Von dort aus wandert man eineinhalb Stunden zur Gießener Hütte. Kommendes Jahr wird das so nicht möglich sein, erklärt Bürgermeister Klaus Rüscher: „Aufgrund der Witterung wird man erst im Mai mit Sanierungsarbeiten beginnen können.“ Die Hüttensaison geht von Juni bis Ende September.

