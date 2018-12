Facebook

Die Vorbereitungen für den Start in die Wintersaison am 22. Dezember laufen im Skibebiet Innerkrems auf Hochtouren © ALEXANDER BALDELE

Gerüchte, wonach die Innerkremser Seilbahnen nicht in die Wintersaison starten würden, verdichteten sich wieder. Nun gibt es Entwarnung. Laut Geschäftsführer Heinz Kabusch musste der Start zwar von 15. auf 22. Dezember verschoben werden, weil es die Witterung nicht zugelassen hatte, Kunstschnee zu erzeugen. Ansonsten würde sich aber nichts ändern.

Nach Jahren wirtschaftlicher Turbulenzen geriet das Skigebiet 2016 in ruhigeres Fahrwasser, nachdem sich die Antares Star GmbH mit 24 Prozent an den Seilbahnen beteiligt hatte.

