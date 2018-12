Bei der Radentheiner Weihnacht singen Schüler der Neuen Mittelschule, in Spittal steht ein Panflötenkonzert auf dem Programm und in Weißbriach laden Schüler der Musikschule zum Konzert.

Advent in Radenthein © KK/Tatjana Unterwandling

Radentheiner Weihnacht

Bei der Radentheiner Weihnacht treten am Mittwoch, den 19. Dezember, die Schüler der Neuen Mittelschule im Stadtsaal auf. Um 19 Uhr lassen die Schüler ihre Stimmen erklingen und wollen die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung bringen. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

"Charming Christmas"

Am Mittwoch, den 19. Dezember findet in der Stadtpfarrkirche in Spittal, um 20 Uhr, eine weihnachtlich-musikalische Rundreise mit Matthias Schlubeck (Panflöten), Isabel Moretón (Harfe) und Klaus Kuchling (Orgel) statt. Unter dem Titel "Charming Christmas" sind Werke von Adam, Bach, Rutter und anderen sowie traditionelle Klänge aus England, Irland und Frankreich zu hören.

Weihnachtskonzert

Die Schüler der Musikschule Hermagor, Gitschtal - St. Stefan/Gail laden am Donnerstag, den 20. Dezember, zu einem Weihnachtskonzert. Der Abend beginnt um 18.30 Uhr und findet im Kultursaal in Weißbriach in der Gemeinde Gitschtal statt.

