Der Budgetvoranschlag für 2019 beschäftige Dienstagabend die Spittaler Gemeinderäte © RIE-PRESS

Spannend bis zum Schluss blieb, ob es eine Zustimmung zum Budgetvoranschlag für 2019 geben wird. Die Spittaler Mandatare Hermann Bärntatz (Neos) und Nadja Seebacher (parteifrei) sowie die Stadträte Ina Rauter (Team Spittal) und Christoph Staudacher (FPÖ) lehnten den Entwurf in ihren Budgetreden dezidiert ab.

Die ÖVP unter Stadtrat Franz Eder hatte es also in der Hand, den von Finanzreferent Christian Klammer (SPÖ) erstellten Voranschlag zu durchkreuzen oder ihn zu sichern. Vier, der fünf ÖVP-Mandatare schlugen sich auf die Seite der SPÖ, eine Stimmenthaltung gab es von Gemeinderat Albert Lagger. Das Ergebnis der Abstimmung lautete 19 Ja- zu elf Nein-Stimmen, eine Enthaltung.

