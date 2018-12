Facebook

Männerquartett St. Peter ob Radenthein © KK/Privat

Adventkonzert

In der Pfarrkirche St. Peter ob Radenthein sind einige Renovierungsarbeiten nötig. Aus diesem Grund wird der Erlös des Konzertes am Sonntag, den 16. Dezember, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter ob Radenthein dafür verwendet.

Ein stimmiges Programm gestalten der MGV und das Männerquartett, der Gemischte Chor und das Terzett und ein Bläserquartett der Trachtenkapelle St. Peter ob Radenthein.

Die Kinder des Ortes führen ein Krippenspiel auf. Eintritt: Freiwillige Spende.

Molzbichler Advent

Am Samstag, den 15. Dezember findet beim Pfarrhof in Molzbichl bei Spittal ein Adventbasar statt. Um 16 Uhr singen die Schüler der Volksschule Molzbichl und es musiziert das Jugendorchester.

Ab 19.30 Uhr erklingen der MGV Molzbichl und die Stimmen aus Amlach unterstützt vom Bläserensemble der Trachtenkapelle Molzbichl.

Am Sonntag, den 16. Dezember gestaltet das Jugendblasorchester die Sonntagsmesse um 9 Uhr, anschließend Adventbasar beim Pfarrhof.

Benefizadvent

Zu einem lustigen und besinnlichen Adventabend lädt die Initiative "Gordon's Cafe der Nächstenliebe" Standort Spittal.

Heute Freitag, 14. Dezember stellen sich Sängerin Nora Lisa und Faschingsstar Sepp Wölbitsch um 19.30 Uhr, im Stadtsaal Spittal in den Dienst der guten Sache. Informationen unter Telefon 0664-133 30 05.

Vernissage

Arbeiten von Peter Walchensteiner unter dem Titel "Meine Welt - Motive in Schwarz-Weiß" sind im Forsthaus in Sachsenburg zu sehen. Die Vernissage findet heute Freitag, den 14. Dezember, um 19.30 Uhr statt. Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr und Montag von 15 bis 19 Uhr.

Lieseregger Advent

Die Trachtenkapelle Lieserhofen mit Kapellmeister Franz Pusavec lädt zu einer musikalisch-literarischen Besinnung in der Vorweihnachtszeit. In der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt zu Lieseregg werden am Sonntag, den 16. Dezember, um 17 Uhr neben der Kapelle auch das Ensemble "BoCaVo" zu hören sein.

Jazz & More

Das Konzert "EMan" mit Christian Wiedenig lässt Jazzfreunde höher schlagen. Am Freitag, den 14. Dezember tritt der Musiker beim Christbaummarkt am Hauptplatz in Hermagor um 18.30 Uhr auf.

