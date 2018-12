Das Wetter in Oberkärnten

Beste Bedingungen für die Schneeproduktion © Lux

Die Nordwestströmung wird schwächer und gerät gleichzeitig unter Hochdruckeinfluss. Nach einer teils bereits klaren Nacht kündigen sich am Morgen allgemein sehr frostige Bedingungen an, zudem stellt sich im Süden Oberkärntens teils ungetrübter Sonnenschein ein. Auch in den Tauernregionen gewinnt die Sonne tagsüber immer öfter die Oberhand. Trotz Sonnenscheins bleibt es aber auch untertags recht kalt. "Damit ist eine Extra-Portion Kältecreme sicherlich kein Fehler", meint der Wetterfachman Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Das Astental ist ein richtiger Kältepol. Vielfach flaut der Wind nun immer öfter ab.