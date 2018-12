Facebook

Österreichs bester Pizzabäcker Paolo Monaco, Gastronom Stefan Lercher und Küchenchefin Christine Truskaller © Rie-Press

Er ist gekommen, um zu bleiben: Vor acht Jahren übernahm Stefan Lercher aus Ainet in Osttirol das Strandbad-Buffet „Da Capo“ in Pesenthein am Millstätter See und zeigte schon damals auf, wohin ihn der Weg führen wird. Das Lokal war schon bald mit seiner ausgezeichneten Fischküche in aller Munde. Vor vier Jahren wechselte Lercher den Ort seiner kulinarischen Schaffens: Er übernahm als Pächter die gut eingeführte Pizzeria Peppino im Zentrum von Millstatt.

