In manchen Tälern ist es heute recht windig und anfällig für Regenschauer © dpa/dpaweb Armin Weigel

Nach dem Abzug einer Schlechtwetterfront aus der Nacht bessert sich tagsüber das Wetter wieder. Die Wolken lockern daher vor allem nach Süden hin vermehrt auf und es setzt sich die Sonne daher zum Teil besser durch. Nach Norden hin ist es hingegen bewölkter und in weiterer Folge steigt dort sogar das Regen- und Schneeschauerrisiko auch wieder an. Dabei liegt die Schneefallgrenze nahe 1000 Meter Seehöhe. Es ist auch in manchen Tälern zum Teil recht windig und es ist sogar föhnig.