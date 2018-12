Spittal, Villach Diese Lehrlinge gehören zu den Besten

Facebook

Thomas Gasser, Jennifer Oberegger, Alexander Schmid und David Rader © (c) Foto Emhofer

Bei den Skills Austria Berufsmeisterschaften in Salzburg kämpften 400 junge Fachkräfte in 39 Berufen um den Staatsmeistertitel und die Tickets zu internationalen Berufswettbewerben. 46 Teilnehmer in 18 verschiedenen Disziplinen vereinten sich im Kärnten Kader der Talenteakademie der Wirtschaftskammer. Die heurige Meisterschaft war für Kärnten sehr erfolgreich standen doch 13 Kärntner in elf Disziplinen auf dem Stockerl.