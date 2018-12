Hermagor Nothilfskomitee eingerichtet

Facebook

Vor allem die Ortschaft Rattendorf hat das Hochwasser schwer getroffen © Claudia Lux

Das Hochwasser am 30. Oktober hat die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See, speziell aber die Ortschaft Rattendorf, schwer getroffen. Durch einen Dammbruch wurde die Ortschaft überflutet, zahlreiche Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz. Schnell zeigte sich eine große Hilfsbereitschaft im ganzen Land. ein verheerendes Hochwasser getroffen. Zahlreiche Gewässer sind über die Ufer getreten, Dämme gebrochen und so viele Zivilschutzalarme gab es in den letzten Jahrzehnten kaum, wie in den Tagen nach dem 30. Oktober. Im ganzen Bezirk standen die Einsatzkräfte im Dauereinsatz.