Perchten suchen Zeugen, die beobachtet haben, wer ihr „Show-Auto“ nach dem Perchtenumzug in Hermagor beschädigt hat.

Dieser gift- grüne Audi der Perchtengruppe Burgstall wurde beim Perchtenlauf in Hermagor am 1. Dezember schwer beschädigt © TANJA KRIEBER-EDER

Seinem Ärger macht Marcel Fleißner, Obmann der Perchtengruppe Burgstall in Winklern, Luft. Ein Audi Quattro, den die Mitglieder der Gruppe zum „Teufelsauto“ umgebaut haben, wurde am 1. Dezember beim Perchtenlauf in Hermagor stark beschädigt. „Die Spiegel wurden herunter gerissen, eine Nebelmaschine entwendet und die mühevoll eingebaute Elektronik komplett zerstört“, schildert der Vereinsobmann.