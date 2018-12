Oberkärnten Bauträger mit sechs Millionen Euro Passiva in Konkurs

Der Bauträger Karl Heinz Preimess aus Lendorf bei Spittal an der Drau musste für seine apt Bauträger GmbH Konkurs beantragen. Die Passiva betragen 6 Millionen Euro, die Aktiva 3,3 Millionen Euro. Dienstnehmer sind nicht betroffen.

Oberkärntner Bauträger in Konkurs geschlittert © Traussnig

Mit Passiva in Höhe von 6 Millionen Euro musste der Bauträger Karl Heinz Preimess aus Lendorf bei Spittal an der Drau am Landesgericht Klagenfurt den Konkurs beantragen. Die Aktiva liegen laut dem Kreditschutzverband 1870 bei 3,3 Millionen Euro. Dienstnehmer sollen keine betroffen sein, aber 35 Gläubiger.