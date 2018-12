Facebook

Glückwünsche für erkrankte Volksschülerin kommen auch von Landeshauptmann Peter Kaiser © APA/BARBARA GINDL

Große Erleichterung herrscht am Donnerstag bei Landeshauptmann Peter Kaiser und Bildungsdirektor Robert Klinglmair aufgrund der guten Nachrichten aus dem Landeskrankenhaus Salzburg. Dort liegt seit Tagen jenes neunjährige Mädchen aus Krems, bei dem eine Meningokokken-Infektion festgestellt wurde. Und eben dort kämpften Ärzte um das Leben der Kleinen erfolgreich, sodass sich das Kind außer Lebensgefahr befindet. „Wir danken allen Beteiligten für ihr professionelles Vorgehen. Die Rettungskette wurde rasch in Gang gesetzt, sodass vor allem die Eltern jetzt aufatmen können“, sagten Kaiser und Klinglmair. Dass sich das Mädchen nun außer Lebensgefahr befindet, sei zudem der Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau zu verdanken.



„Es kann für Eltern wohl kaum ein schlimmerer Fall eintreten, als dass sie um das Leben ihres Kindes bangen müssen. Dank der raschen Reaktion von Direktor Traugott Graf, der Schulinspektorin Barbara Bergner, der Landessanitätsdirektion und vor allem der behandelnden Ärzte können die Eltern aufatmen und wir tun es mit ihnen“, so Kaiser weiter, der dem Mädchen Genesungswünsche ausrichtet. Sämtliche Schülerinnen und Schüler an der Volksschule Eisentratten wurden mit Medikamenten zur Vorbeugung versorgt, es bestehe jedoch keine Gefahr mehr für sie und ihre Lehrer.