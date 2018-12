Facebook

Auf den rund 12,5 Hektar großen Feldern rechts der Drautalstraße wird Theurl das Werk bauen © ARCHIV THEURL

Als großen Glücksfall für den Bezirk Spittal sehen regionale Wirtschaftsexperten die Ansiedelung der „Brüder Theurl GmbH“ in Steinfeld. Das Osttiroler Holzindustrie-Unternehmen plant, im Frühling 2019 in Steinfeld ein Werk für die Erzeugung von Brettsperrholz zu errichten und im Endausbau bis zu 150 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ganz zur Freude von Wirtschaftskammer-Obmann Siegfried Arztmann: „Es ist ein verfrühtes Christkindl. Die für unsere Region so wichtige Ressource Holz zu Fertigprodukten zu veredeln und weit über 100 Arbeitsplätze zu schaffen, steigert die allgemeine Wertschöpfung.“