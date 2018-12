Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Seinen 97. Geburtstag feierte Leonhard Weiher am 3. November noch fröhlich im Kreise von Familie und Freunden. Am 22. November war der ereignisreiche Lebensweg des geschätzten Spittalers zu Ende. Der ehemalige Berufsschullehrer, der das Schuhmacher-Handwerk erlernte, schloss seine berufliche Laufbahn als Direktor ab. Weiher war Gründungsobmann des Kärntner Bildungswerks in Spittal, er war der erste Faschingsprinz der Bezirksstadt, Ehrenobmann des Österreichischen Alpenvereins, Mitglied beim Kärntner Abwehrkämpferbund, Ehrenmitglied des MGV 1861 und Obmann des Sängerbundes. Die Aufzählung seiner Funktionen ist nicht vollständig, dies würde den Rahmen sprengen. Zahlreiche Ehrenurkunden und Auszeichnungen würdigen sein gesellschaftliches Wirken. Den Spittalern wird Weiher, der gerne mit seinem Yorkshire-Terrier in der Stadt unterwegs war, als charmant und kontaktfreudig in Erinnerung bleiben. Seinem letzten Wunsch entsprechend wurde er im Kreise seiner Familie verabschiedet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.