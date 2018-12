Die SPÖ in der Stadt Radenthein vollzieht einen Generationswechsel. Neues Team wird von Vizebürgermeister Wolfgang Polanig angeführt.

Radenthein ist nach Spittal die zweitgrößte Stadt im Bezirk Spittal © Andrea Steiner

"Das Wahlergebnis bei den Gemeinderatswahlen im März 2015 ließ keinen Zweifel daran, dass die Mandatare der vorderen Listenplätze die Hauptverantwortung für das schlechte Abschneiden zu tragen hatten“, sagt Martin Hipp selbstkritisch. Damals hatte die SPÖ, die viele Jahre in der Magnesitstadt fest im Sattel saß, das Bürgermeisteramt an Michael Maier (Volkspartei und Parteifreie) abgeben müssen. Die SPÖ musste eine herbe Niederlage einstecken, zwei Mandate wurden verloren, von den 26 Sitzen im Gemeinderat entfallen seit 2015 nur mehr zehn auf die SPÖ. Martin Hipp, der seit 2009 Bürgermeister der Stadt war, übernahm die Funktion des zweiten Vizebürgermeisters. Damit ist jetzt aber Schluss: Hipp zieht sich aus allen politischen Funktionen zurück, noch vor Weihnachten soll ein neuer Stadtparteiobmann gewählt werden. Als zweiter Vizebürgermeister folgt Hipp Wolfgang Polanig nach, der schon bisher im Stadtrat war. Neu in den Stadtrat gewählt wurde Bernhard Hofer, Reinhold Gruber folgt im Gemeinderat nach. „Der Generationswechsel war geplant. Wir wollen mit einem neuen Team bei den kommenden Gemeinderatswahlen wieder durchstarten“, sagt Hipp.

